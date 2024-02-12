الهلال يستقبل البرازيلي "نيمار" لاستكمال برنامجه العلاجي

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الهلال السعودي، مساء اليوم الاثنين، نجم فريقه الكروي الأول "البرازيلي" نيمار، قادمًا من البرازيل، وذلك من أجل استكمال برنامجه العلاجي، إثر الاصابة التي لحقت به "قطع في الرباط الصليبي"، أكتوبر الماضي، أثناء مشاركته منتخب بلاده أمام الأوروجواي، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويواصل الهلال تحضيراته لمواجهة سابهان الإيراني، في دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

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