شكرا لقرائتكم خبر تحديث تطبيق نسك يحل مشكلة عدم ظهور بيانات باقات الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين بدأ فتح باب التسجيل للحجاج الراغبين لأداء شعيرة الحج لموسم 1445هـ من داخل المملكة، يواجه بعض الراغبين في التسجيل مشكلة عدم وجود بيانات لبعض الباقات المعلنة.

ودعت وزارة الحج والعمرة المسجلين للحج إلى التأكد من تحديث التطبيق لآخر إصدار أو حذف التطبيق وتحميله مرة أخرى لمعالجة المشكلة، وعن عدم وجود الباقة المخفضة ضمن الباقات أشارت الوزارة إلى أن الباقات تظهر حسب المقاعد المتاحة في كل باقة.

ونوهت إلى أن هناك شروطا للتسجيل وتعليمات لأداء مناسك الحج لعام 1445 هـ، داعية للالتزام بالباقة المختارة والقدوم مع منشأة الحج التي تم التسجيل بها، وأن تكون الحالة الصحية للحاج جيدة ولا يعاني من أمراض مزمنة حادة أو معدية قد تعرض سلامته وسلامة الآخرين للخطر. وشددت الوزارة على أنه يمنع التسجيل في المسار إلا من خلال الحاج نفسه وإضافة المرافقين، ولا يمكن التسجيل في منشأة الحج وباقة أخرى إلا في حال إلغاء الحجز السابق والحجز مرة أخرى.

وأضافت بأنه يشترط تسديد قيمة الباقة المختارة في منشأة الحج المحددة خلال الفترات الزمنية المعلنة حتى لا يتم إلغاء الحجز، ورقم الجوال الذي يستخدم في الحجز لا يمكن استخدامه لحجز آخر.

ولفتت إلى أنه على الحاج طباعة تصريح الحج عن طريق بوابة أبشر وعليه رمز الاستجابة السريعة (QR Code) بشكل واضح والاحتفاظ به خلال أداء المناسك ولا يسمح باستخدامه من غير الحاج، وعدم دفع أي مبالغ إضافية لمنشأة الحج غير قيمة الباقة الظاهرة في المسار الالكتروني أو تطبيق نسك، كما أن تاريخ رحلة العودة يخضع لتوفر رحلات الطيران وما يتم إبلاغ الحاج به من منشأة الحج في حال تضمن الباقة حجز رحلات الطيران.

شروط التسجيل لأداء مناسك الحج: