مناقشة الخطط الوقائية والطوارئ الأمنية بموسم الحج

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وفي بداية الاجتماع نقل الفريق البسامي تحيات وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود للمجتمعين، مؤكدا أنه يأتي استكمالا للتنسيق والتكامل بين الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمات الأمنية لضيوف الرحمن، والتعاون في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.
واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات خطط القطاعات الأمنية المشاركة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ومناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم.
وترأس البسامي أخيرا ندوة تعريفية لطلبة كلية الملك فهد الأمنية، حيث استعرض نشأة الأمن العام والمهام والأهداف المنوطة به، وأبرز المنجزات التي حققها الأمن العام في 2023، من خلال الإدارات المرتبطة بالقطاع.
وحث الفريق البسامي الطلبة على الجد والاجتهاد ومضاعفة الجهود، لأداء مسؤولياتهم تجاه وطنهم والمحافظة على مقدراته.
مناقشات الاجتماع:
أبرز مستجدات خطط القطاعات الأمنية في:
- العاصمة المقدسة.
- المشاعر المقدسة.
- المدينة المنورة.
- مناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ.
- توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن.
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