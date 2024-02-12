أول معرض لشجيع طفلة موهوبة في الفن التشكيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية أمس الأول معرض البراعم التشكيلي للطفلة الموهوبة جنان الرويلي بمحافظة طريف، بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والإعلامية والفنانين التشكيليين والمهتمين بالفن التشكيلي.

وعبرت الفنانة التشكيلية الرويلي عن سعادتها بهذا المعرض واحتضان الجمعية العربية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية معرضها الأول والدعم والتشجيع الذي سيبقى في ذاكرتها.

كما عبر والدها عن شكره وتقديره للجمعية، على ما قدموه لابنته من دعم وتشجيع، منوها بالدعم والتشجيع الذي يحظى به أبناء المنطقة من أميرِ الحدود الشمالية، الداعم والمحفز الأول للموهوبين والمبدعين بالمنطقة.

وأوضح رئيس الجمعية خلف القاران: أن المعرض يضم بين جنباته 20 لوحة تبرز الموهبة التي تمتلكها الطفلة، ويأتي ضمن برامج الجمعية لرعاية الموهوبين والمبدعين من أبناء المنطقة، لافتا إلى أن باب الجمعية مفتوح لكل من لدية هواية أو موهبة وسيقدم له الدعم والتشجيع، منوها بدعم ورعاية أمير المنطقة لأنشطة الجمعية واستقطاب الموهوبين ثقافيا وفنيا.