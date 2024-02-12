شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم وعسير.. القبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن في منطقة القصيم، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. القبض على شخص لترويجه الحشيش كما ألقت دوريات الأمن في محافظة بيشة بمنطقة عسير القبض على مواطن لترويجه 40 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبته.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.