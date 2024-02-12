السعودية | القبض على شخص روج 40 كيلو حشيش مخدر في بيشة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ألقت دوريات الأمن في محافظة بيشة بمنطقة عسير القبض على شخص لترويجه (40) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وذكر الأمن العام، عبر حسابه بمنصة (إكس)، أن الكمية المضبوطة كانت مخبأة داخل مركبة المواطن، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.