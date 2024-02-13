شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على حديقة عامة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمراراً لجهودها في رصد المخالفات وتحسين المشهد الحضري شرعت أمانة محافظة جدة في إزالة تعديات على جزء من حديقة عامة بحي "النسيم" التابع لنطاق الشرفية على مساحة قدرت بنحو 300 متراً مربعاً، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية لتطبيق الأنظمة على جميع المواقع المخالفة.



حصر المباني المخالفة

وبين رئيس بلدية الشرفية المهندس سعد محمد القحطاني أن الفرق الرقابية تمكنت من حصر مباني متعدية على حديقة عامة بحي "النسيم" بنطاق البلدية، والتي استغلها مخالفون بهدف البناء عليها دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تخولهم لإقامة الإنشاءات عليها، حيث باشرت آليات البلدية المواقع المحصورة ونفذت أعمال الإزالة.

وفي سياق متصل باشرت بلدية الشرفية أعمالها في متابعة "البيع العشوائي" حيث صادرت البلدية ما تخطى 5 أطنان من الخضار والفواكه من الباعة الجائلين في مواقع مختلفة بالنطاق، والتي تأتي ضمن الحملات الميدانية المستمرة على الباعة الجائلين المخالفين، لإزالة المباسط المخالفة