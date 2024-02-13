شكرا لقرائتكم خبر عن "حصين".. معرض تفاعلي للتوعية بمخاطر وأضرار المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، أمس الاثنين، المعرض التفاعلي التوعوي بأضرار ومخاطر المخدرات (حصين) "وعيك يحميك"، وذلك برئاسة الحرس الملكي بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في الجهات الحكومية. نشر الوعي بأضرار المخدرات وأوضح رئيس هيئة الاستخبارات رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة المخدرات اللواء خالد بن محمد الذويبي، أن المعرض الذي يستمر لمدة أسبوعين يبرز دور الرئاسة المجتمعي في التوعية والتثقيف، ويهدف إلى نشر الوعي بأضرار المخدرات وتأثيرها الخطير على الفرد والمجتمع والوطن، وإيصال رسالة توعوية بين جميع أفراد المجتمع إلى جانب إبراز الجهود في سبيل القضاء والتصدي لآفة المخدرات.

وأبان أن المعرض تشارك فيه العديد من الجهات ذات العلاقة وهي: المركز الوطني لاستشارات الأدمان، والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، ومجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومركز الخدمات الطبية الشرعية بالرياض، ممثلاً بإدارة خدمات السموم الشرعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

