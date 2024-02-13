شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية يفتتح مشروع تأهيل الحي القديم بالشعبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، مشروع إعادة تأهيل "الحي القديم" بالشعبة، وبلغت قيمة المرحلة الأولى للمشروع 1,350,000 ريال. مشروع إعادة التأهيل ويشمل مشروع إعادة التأهيل تطوير المواقع الأثرية والتاريخية، وترميم موقع البئر القديم بمساحة 650 متراً مربعاً، ومحاكاة المكونات السابقة، وتأهيل موقع خزان المياه العلوي، وغرفة التحكم والتشغيل، بمساحة 1,360 متراً مربعاً، وترميم واجهات المحال التجارية بالسوق الشعبي بمساحة 1,365 متراً مربعاً.

وكذلك أعمال صيانة وتطوير شبكة الطرق الحضرية بمساحة 5,200 متر مربع، وتنفيذ أعمدة إنارة وأرصفة وممرات مشاة بمساحة 4,350 متراً مربعاً للربط وتسهيل الحركة في الموقع، بالإضافة لتنفيذ مجسم خط التابلاين ولوحات تعريفية وإرشادية.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بمشروع إعادة تأهيل "الحي القديم" بالشعبة في سياق الحفاظ على المواقع التاريخية، وصونها وتأهيلها، حاثاً القائمين على هذه المشروع على توفير الجودة والإتقان، والحرص على تحقيق مفهوم جودة الحياة، تحقيقاً لمُستهدفات رؤية المملكة 2030.