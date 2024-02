شكرا لقرائتكم خبر عن لبناء القدرات الوطنية.. إطلاق مركز التميز للذكاء الاصطناعي للصناعة والتعدين والان نبدء بالتفاصيل

منظومة الصناعة والتعدين

الدمام - شريف احمد - أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، مركز التميز للذكاء الاصطناعي للصناعة والتعدين AI Center of Excellence for Manufacturing & Mining؛ الذي يرمي إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة تحديات القطاع ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإسهام في جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومركزاً لوجستياً عالمياً من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي.جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية الأول بالمملكة الذي يقام بمقر مركز أرينا بمدينة الرياض خلال الفترة من 12 - 13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من أكثر من 40 دولة في العالم تحت شعار (حياة أجود). للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)يستهدف المركز منظومة الصناعة والتعدين والخبراء في المجال بهدف دعم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الصناعة، وبناء القدرات والكفاءات الوطنية المختصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة.ويأتي نتاج مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وسدايا عام 2022م؛ بهدف دعم الجهود المبذولة لإدراج المملكة ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي ورفع تصنيفها، وتبادل الخبرات في هذا الشأن.يذكر أن إطلاق المركز يأتي في إطار التعاون الوثيق والتكامل بين الجهات والهيئات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة والمتناغمة مع رؤية السعودية 2030، وضمن جهود (سدايا) لتقديم أحدث الخدمات التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية إلى الجهات الحكومية؛ بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.