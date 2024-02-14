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شبانة: جمال علام فرض نفسه مشرفاً على المنتخب

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم فرض نفسه مشرفًا على المنتخب المصري، وقام بتوقيع العقود مع حسام حسن وشقيقه إبراهيم، من أجل تولي قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "حازم إمام كان مشرفا على المنتخب الوطني وقام بتوقيع العقود مع روي فيتوريا بتفويض من اتحاد الكرة".

وأضاف: "حسام حسن رفض وضع شرط جزائي في عقده مع اتحاد الكرة، ولم يكن لديه أي شروط مطلقا، في رسالة إلا أنه لن يستمر رغمًا عن أي شخص، وإذا لم ينجح سيرحل من منصبه".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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