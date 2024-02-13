شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية مديرة تعليم جدة إلى مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة والان نبدء بالتفاصيل



رفعت "اللهيبي" الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير منال بنت مبارك اللهيبي

وعبرت اللهيبي عن شكرها لمعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان على دعمه المستمر لجميع منسوبي الوزارة وتمكينه الفعلي لإدارات التعليم وتحفيزهم لمواصلة مسيرة وتقدم النهضة التعليمية في بلادنا، ومقدمة الشكر لعموم الميدان التعليمي ولمنسوبي ومنسوبات تعليم جدة أبطال الإنجاز والأداء المميز، داعية الله أن يمدها بالعون لتأدية الأمانة وتحقيق تطلعات الوزارة ورؤية وطننا الغالي. وسام شرف وحافز لبذل مزيد من العطاء وأشارت إلى أن هذه الثقة الملكية الكريمة وسام شرف وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء بدعم منقطع النظير من إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة، سائلة الله أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة.

وتُعدّ اللهيبي أول سيدة يتم تعينها مديراً عاماً للتعليم في تاريخ الوزارة في المملكة العربية الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بترقية منال بنت مبارك اللهيبي إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.رفعت "اللهيبي" الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، على الثقة الكريمة، التي تعتبرها أعظم حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.وعبرت اللهيبي عن شكرها لمعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان على دعمه المستمر لجميع منسوبي الوزارة وتمكينه الفعلي لإدارات التعليم وتحفيزهم لمواصلة مسيرة وتقدم النهضة التعليمية في بلادنا، ومقدمة الشكر لعموم الميدان التعليمي ولمنسوبي ومنسوبات تعليم جدة أبطال الإنجاز والأداء المميز، داعية الله أن يمدها بالعون لتأدية الأمانة وتحقيق تطلعات الوزارة ورؤية وطننا الغالي.وأشارت إلى أن هذه الثقة الملكية الكريمة وسام شرف وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء بدعم منقطع النظير من إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة، سائلة الله أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة.وتُعدّ اللهيبي أول سيدة يتم تعينها مديراً عاماً للتعليم في تاريخ الوزارة في المملكة العربية السعودية بعد صدور قرار معالي وزير التعليم بتكليفها مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة مطلع العام 1445هـ، حيث تدرجت في العمل التعليمي والإشرافي وصولًا لمنصب مديرًا عامًا.