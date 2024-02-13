نجح فريق طبي بمركز السكر بتجمع جازان الصحي، في علاج مريضة في العقد الثاني من العمر تعاني من كسور مرضية وضعف في العضلات جعلتها طريحة الفراش لسنوات طويلة.
الحالة صنفت من الحالات النادرة جدا، حيث ثبت تسجيل 8 حالات مشابهة فقط على مستوى العالم وتعتبر هذه هي الحالة التاسعة على مستوى العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع جازان ينجح في علاج حالة مرضية نادرة على مستوى العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.