شكرا لقرائتكم خبر سن التقاعد في المملكة بين الدول الأقل عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصاءات نشرتها مؤسسة اقتصاديات التداول المتخصصة بتوفير بيانات ومعلومات ومؤشرات لـ196 دولة حول العالم، أن السعودية تحتل مركزا متأخرا من حيث سن التقاعد من العمل.

ففي حين كان سن التقاعد الأعلى هو عند عمر 67 سنة في أستراليا، الدنمارك، اليونان، أيسلندا، إسرائيل، إيطاليا، هولندا، أمريكا، كان السن الأصغر للتقاعد هو في عمر 60 سنة في الجزائر، الصين، الهند، ماليزيا، مايكرونيزيا، منغوليا، السعودية، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان.

أما السن الأقل للتقاعد فهو في عمر 59 سنة في بنجلاديش وعمر 58 سنة في إندونيسيا.

سن التقاعد من العمل حول العالم

أستراليا 67

الدنمارك 67

اليونان 67

أيسلندا 67

إسرائيل 67

إيطاليا 67

هولندا 67

الولايات المتحدة 66.67

إسبانيا 66.5

البرتغال 66.33

ألمانيا 66

أيرلندا 66

المملكة المتحدة 66

قبرص 65.5

ألبانيا 65

النمسا 65

أذربيجان 65

بلجيكا 65

البرازيل 65

كندا 65

تشيلي 65

كرواتيا 65

جورجيا 65

هونغ كونغ 65

المجر 65

ليختنشتاين 65

لوكسمبورغ 65

المكسيك 65

نيوزيلندا 65

بولندا 65

رومانيا 65

صربيا 65

سويسرا 65

منطقة اليورو 64.99

الاتحاد الأوروبي 64.85

إستونيا 64.75

لاتفيا 64.75

ليتوانيا 64.67

بلغاريا 64.58

فنلندا 64.5

جمهورية التشيك 64.33

اليابان 64

مالطا 64

أرمينيا 63

بيلاروسيا 63

كازاخستان 63

مولدوفا 63

روسيا 63

سنغافورة 63

سلوفاكيا 63

السويد 63

طاجيكستان 63

فرنسا 62.25

النرويج 62

تركمانستان 62

فيتنام 61

الجزائر 60

الصين 60

الهند 60

ماليزيا 60

ميكرونيزيا 60

منغوليا 60

المملكة العربية السعودية 60

سلوفينيا 60

جنوب أفريقيا 60

كوريا الجنوبية 60

تركيا 60

أوكرانيا 60

أوزبكستان 60

بنجلاديش 59

إندونيسيا 58