شكرا لقرائتكم خبر سن التقاعد في المملكة بين الدول الأقل عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ففي حين كان سن التقاعد الأعلى هو عند عمر 67 سنة في أستراليا، الدنمارك، اليونان، أيسلندا، إسرائيل، إيطاليا، هولندا، أمريكا، كان السن الأصغر للتقاعد هو في عمر 60 سنة في الجزائر، الصين، الهند، ماليزيا، مايكرونيزيا، منغوليا، السعودية، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان.
أما السن الأقل للتقاعد فهو في عمر 59 سنة في بنجلاديش وعمر 58 سنة في إندونيسيا.
سن التقاعد من العمل حول العالم
أستراليا 67
الدنمارك 67
اليونان 67
أيسلندا 67
إسرائيل 67
إيطاليا 67
هولندا 67
الولايات المتحدة 66.67
إسبانيا 66.5
البرتغال 66.33
ألمانيا 66
أيرلندا 66
المملكة المتحدة 66
قبرص 65.5
ألبانيا 65
النمسا 65
أذربيجان 65
بلجيكا 65
البرازيل 65
كندا 65
تشيلي 65
كرواتيا 65
جورجيا 65
هونغ كونغ 65
المجر 65
ليختنشتاين 65
لوكسمبورغ 65
المكسيك 65
نيوزيلندا 65
بولندا 65
رومانيا 65
صربيا 65
سويسرا 65
منطقة اليورو 64.99
الاتحاد الأوروبي 64.85
إستونيا 64.75
لاتفيا 64.75
ليتوانيا 64.67
بلغاريا 64.58
فنلندا 64.5
جمهورية التشيك 64.33
اليابان 64
مالطا 64
أرمينيا 63
بيلاروسيا 63
كازاخستان 63
مولدوفا 63
روسيا 63
سنغافورة 63
سلوفاكيا 63
السويد 63
طاجيكستان 63
فرنسا 62.25
النرويج 62
تركمانستان 62
فيتنام 61
الجزائر 60
الصين 60
الهند 60
ماليزيا 60
ميكرونيزيا 60
منغوليا 60
المملكة العربية السعودية 60
سلوفينيا 60
جنوب أفريقيا 60
كوريا الجنوبية 60
تركيا 60
أوكرانيا 60
أوزبكستان 60
بنجلاديش 59
إندونيسيا 58
كانت هذه تفاصيل خبر سن التقاعد في المملكة بين الدول الأقل عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.