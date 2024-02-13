شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الحركة المرورية على طريق الجبل الأسود في جازان والان نبدء بالتفاصيل

طريق الجبل الأسود

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن افتتاح حركة المرور في طريق الجبل الأسود بمنطقة جازان، والذي يربط أعلى الجبل الأسود بطريق (الريث / عمود)، حيث يسهم في ترابط شبكة الطرق والارتقاء بخدمة المواطنين والسياح الزائرين للجبل، كما يعزز مستوى السلامة على الطريق.وأكدت "هيئة الطرق" في بيانها، اكتمال أعمال التنفيذ في مشروع إنشاء طريق الجبل الأسود بطول 12,4 كم، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء الطريق بلغت أكثر من 58 مليون ريال، مؤكدة أنها استخدمت أحدث المعدات والتقنيات، لضمان جودة الطريق وسلامة قائدي المركبات.بيّنت أنها راعت في تنفيذ الطريق توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال التي تشمل الدهانات الأرضية واللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية والاهتزازات التحذيرية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تسهم في رفع مستوى السلامة على الطريق.كما يواكب المشروع الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة؛ تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطرق، المتمثلة في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق وخفض حوادث الوفيات على الطرق، وتطبيق عوامل السلامة المرورية، وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لشبكة الطرق.