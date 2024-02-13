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شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: المنتدى السعودي للإعلام يجسد رؤية طموحة للتطوير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شدد خبراء في مجال الإعلام، على أهمية "المنتدى السعودي للإعلام" الذي ينطلق في نسخته الثالثة في الرياض يوم 19 فبراير الجاري، حيث يجسد رؤية طموحة لمواصلة تعزيز وتطوير قطاع الإعلام في المملكة.
وقال رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي المصرية الكاتب الصحفي جمال الكشكي: "إن المنتدى أصبح منصة تجمع كبار الإعلاميين من مختلف دول العالم، حول قضايا فاصلة ومحورية، تتعلق بالصناعة الإعلامية، ومواكبة التحديث، والتراكم الإنساني في مجال ثورة الاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، واستخدام البث والنقل السريع عبر الأقمار الاصطناعية، في عصر لا يتوقف عن إنتاج المعلومات".
وأثنت على التطور الهائل في الإعلام السعودي الذي ينافس محطات وشبكات وصحفاً عالمية؛ من خلال تقديم محتوى بمواصفات متميزة، مشيرة إلى أن الجهد الذي تقوم به هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الصحفيين السعوديين؛ لتنظيم هذا الحدث العالمي يعكس رؤية طموحة لتعزيز وتطوير قطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن مساعي وزارة الإعلام نجحت في إيجاد بيئة تنافسية في العمل الإعلامي، من خلال المنتدى، لدفع المؤسسات الإعلامية والإعلاميين إلى تقديم أعمال مميزة ونوعية، انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أنه يقام بالتزامن مع فعاليات المنتدى، معرض مستقبل الإعلام (فومكس)، وجائزة المنتدى السعودي للإعلام.
وقال رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي المصرية الكاتب الصحفي جمال الكشكي: "إن المنتدى أصبح منصة تجمع كبار الإعلاميين من مختلف دول العالم، حول قضايا فاصلة ومحورية، تتعلق بالصناعة الإعلامية، ومواكبة التحديث، والتراكم الإنساني في مجال ثورة الاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، واستخدام البث والنقل السريع عبر الأقمار الاصطناعية، في عصر لا يتوقف عن إنتاج المعلومات".
المنتدى السعودي للإعلامأكدت الرئيس السابق لجمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد، أن المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة يواصل مسيرته الرائدة في مناقشة قضايا الإعلام، مشيرة إلى تميّزه في نسخته الأول والثانية بجلساته الحوارية التي تناولت أهم القضايا على الساحة الإعلامية.
وأثنت على التطور الهائل في الإعلام السعودي الذي ينافس محطات وشبكات وصحفاً عالمية؛ من خلال تقديم محتوى بمواصفات متميزة، مشيرة إلى أن الجهد الذي تقوم به هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الصحفيين السعوديين؛ لتنظيم هذا الحدث العالمي يعكس رؤية طموحة لتعزيز وتطوير قطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية.
الإعلام السعوديفيما أوضح الكاتب خالد العضاض، أن المنتدى السعودي للإعلام فرصة ذهبية للحوار والنقاش، وطرح الآراء، وتلاقح الأفكار، حول حاضر الإعلام السعودي ومستقبله، خصوصًا أنه يأتي في وقتٍ قفز فيه الإعلام السعودي قفزات غير مسبوقة، من خلال مواكبته للتغيرات الإعلامية العالمية، وتفوقه في أدواته وآلياته التي أسهمت في انتشار محتواه النوعي على نطاق واسع.
وأشار إلى أن مساعي وزارة الإعلام نجحت في إيجاد بيئة تنافسية في العمل الإعلامي، من خلال المنتدى، لدفع المؤسسات الإعلامية والإعلاميين إلى تقديم أعمال مميزة ونوعية، انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أنه يقام بالتزامن مع فعاليات المنتدى، معرض مستقبل الإعلام (فومكس)، وجائزة المنتدى السعودي للإعلام.