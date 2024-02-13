شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق "هاكاثون التأمينات" لتطوير حلول خدمات الحماية.. طريقة التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، عن إطلاق "هاكاثون التأمينات" الذي يهدف إلى إبراز قدرات الكوادر الوطنية الشابة في تعزيز الابتكار والإبداع، وتقديم حلول نوعية رقمية تخدم منظومة الحماية التأمينية في المملكة، حيث سيقام "الهاكاثون" على مدى يومين في الفترة من 3 - 4 مارس المقبل.

ووجهت المؤسسة دعوتها لجميع الأفراد والفرق المحترفين والمبتدئين والهواة بالتسجيل في "هاكاثون التأمينات" ابتداءً من 13 من شهر فبراير ويستمر حتى 22 من الشهر الحالي، وذلك عبر هذا الرابط، من خلال مشاركة أفكارهم وابتكاراتهم الإبداعية والترشح للحصول على إحدى جوائز الهاكاثون. الابتكار والتعلم التعاوني وتسعى المؤسسة من خلال الفعالية إلى تعزيز مفهوم الابتكار والتعلم التعاوني، والتفاعل الهادف بين المشاركين، وتقديم حلول رقمية مبتكرة في مجالات ومسارات الهاكاثون تخدم شرائح عملاء المؤسسة بشكل إيجابي.

وبينت المؤسسة أن "هاكاثون التأمينات" جرى تصميمه ليشمل أربعة مسارات رئيسة يمكن المشاركة فيها وهي التخطيط المالي والدعم في حالات الطوارئ واللياقة البدنية والرعاية الصحية، مضيفة أن مهارات الفرق والأفراد المطلوبة خلال الهاكاثون تشمل تطوير البرمجيات وتجربة المستخدم، وعلم تحليل البيانات وإدارة المشاريع، بالإضافة إلى التسويق الرقمي وسياسات التأمين الاجتماعي.

يذكر أن "هاكاثون التأمينات" يمثل أحد مبادرات المؤسسة التي تسهم في الاستفادة من إبداعات وابتكارات وأفكار الكوادر الوطنية الشابة لتطوير منتجات وخدمات إبداعية ومتطورة تقدم لعملاء المؤسسة من المشتركين والمتقاعدين وأصحاب العمل، ما يصب في استراتيجية المؤسسة التي تهدف إلى الارتقاء بالقدرات التقنية لمواكبة التغيرات المستقبلية على الأصعدة كافة.

