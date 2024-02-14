صورة تكشف تفاصيل قصة امرأة خلعت زوجها بعد فضيحة مدوية

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لفتاة شجاعة، حيث قامت بخلع زوجها بعد حادثة مدوية تعرضت لها. وفقًا للتفاصيل، قامت الفتاة بمشاركة صورة لها ترتدي فيها فستان الزفاف وتحمل وثيقة دعوى فسخ النكاح.

وأوضحت الفتاة في تعليقها على الصورة أن السبب وراء قرارها بخلع زوجها هو تعرضها للقذف والإهانة والشكوك التي لا مبرر لها. وأشارت إلى أن الزوج قد وبخها علنًا أمام الناس بعدما رأى أنها تركب في سيارة ابن أختها. وأبدت الفتاة استياءها من سلوك الزوج وفضحها أمام الآخرين، معتبرةً ذلك تصرفًا غير لائق يستحق الاستنكار. وأشارت إلى أنها ترغب في الطلاق بستر ودون مشاكل، لكن الزوج رفض الطلب، مما دفعها للجوء إلى فسخ عقد النكاح.

تلقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل المستخدمين، حيث أعربوا عن تضامنهم مع الفتاة ودعمهم لقرارها الشجاع. كما أثارت قصتها الاهتمام العام بقضايا العنف الأسري وضرورة حماية حقوق المرأة.