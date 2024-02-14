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طقس الأربعاء.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض، وهي الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء، تبدأ الساعة 4 صباحًا وتستمر حتى 2 مساء اليوم الأربعاء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #المجمعة #شقراء

للتفاصيل https://t.co/aRpdO00YnO #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/ZHHbAZFgx8— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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