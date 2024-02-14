شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأربعاء.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض، وهي الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء، تبدأ الساعة 4 صباحًا وتستمر حتى 2 مساء اليوم الأربعاء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #المجمعة #شقراءللتفاصيل https://t.co/aRpdO00YnO #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/ZHHbAZFgx8— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #المجمعة #شقراء— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 13, 2024
للتفاصيل https://t.co/aRpdO00YnO #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/ZHHbAZFgx8