شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأربعاء.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض، وهي الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء، تبدأ الساعة 4 صباحًا وتستمر حتى 2 مساء اليوم الأربعاء.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.