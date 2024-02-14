السعودية | الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مركز نصاب الأثري برفحاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, مركز نصاب الأثري برفحاء.

وكان في استقباله قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء فالح بن فلاح بن حثلين، وعدد من الضباط والأفراد, حيث اطلع خلال زيارته على أهم محتوياته والمباني الحكومية القديمة, التي شملت مركز الإمارة والمسجد والمستوصف، والمدرسة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن مركز نصاب الأثري الذي تم تسجيله وتصنيفه مؤخرا من قبل هيئة التراث ضمن التراث الوطني بالمملكة من الشواهد التاريخية للحقبة الماضية، الذي يربط الماضي بالحاضر،

منوهاً بدعم القياده الرشيده لحرس الحدود في سبيل حماية حدود المملكة بمتابعة سمو وزير الداخلية .

وتسلم سموه في نهاية الزيارة هدية تذكارية من قائد حرس الحدود بالمنطقة بهذه المناسبة.