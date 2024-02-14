السعودية | محافظ حفر الباطن يستقبل مدير إسكان قوى الأمن

- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يستقبل مدير إسكان قوى الأمن والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
استقبل صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، أمس الثلاثاء، مدير إسكان قوى الأمن بالمحافظة الرائد مهندس فهد عبدالهادي الشمري .
ونوه سموه بالدعم والاهتمام الذي تحظى به الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة ” أيدها الله” .
واستمع سموه إلى شرح عن الجهود التي يقوم بها إسكان قوى الأمن العام بالمحافظة ، مثمنًا تلك الجهود لجميع قطاعات الأمن بحفر الباطن للحفاظ على أمن وسلامة المواطن والمقيم.