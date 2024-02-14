السعودية | محافظ حفر الباطن يستقبل مدير إسكان قوى الأمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، أمس الثلاثاء، مدير إسكان قوى الأمن بالمحافظة الرائد مهندس فهد عبدالهادي الشمري .

ونوه سموه بالدعم والاهتمام الذي تحظى به الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة ” أيدها الله” .

واستمع سموه إلى شرح عن الجهود التي يقوم بها إسكان قوى الأمن العام بالمحافظة ، مثمنًا تلك الجهود لجميع قطاعات الأمن بحفر الباطن للحفاظ على أمن وسلامة المواطن والمقيم.