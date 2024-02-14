شكرا لمتابعة خبر عن السبر يوضح حكم الإطعام بدلا من قضاء أيام رمضان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر على سؤال عليها صيام 19 يومًا من رمضان الماضي والذي قبله، هل يجوز الإطعام بدل القضاء.

وقال السبر بأن الإفطار في رمضان يجوز على المريض أو المسافر ولكن لابد أن يصوم تلك الأيام، وقبل أن يأتي رمضان الثاني عليه.

وأضاف السبر بأنه على الفتاة أن تقضي الأيام التي عليها، ولا يجوز عليها الإطعام، والذي يؤخر القضاء الذي عليه حتى رمضان الثاني فإن عليه القضاء والإطعام.