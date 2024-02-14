أمريكا وبريطانيا تشنان غارتين على مواقع حوثية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 فبراير 2024, 12:53 مساءً

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، شنتا غارتين على منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة بغرب اليمن. ولم يذكر الحوثيون مزيداً من التفاصيل. ووجّهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين؛ بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين على تعريض حرية الملاحة للخطر، وتهديد حركة التجارة العالمية.

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