انت الان تتابع "التعليم": 16 يوماً على انتهاء مدة مفاضلة الترقية للإداريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة التعليم موظفيها وموظفاتها من شاغلي الوظائف الإدارية للتأكد من صحة ومطابقة بياناتهم على نظام فارس ومنصة مسار.

وأوضحت الوزارة أن المدة المتبقية على مفاضلة الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية (16) يوماً فقط، ويجب على الموظفين والموظفات المسارعة لتحديث بياناتهم على نظام فارس ومنصة مسار حتى تاريخ 25/ 2/ 2024م.

كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم": 16 يوماً على انتهاء مدة مفاضلة الترقية للإداريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.