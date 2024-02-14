انت الان تتابع "مذبحة محققة".. مسؤول أممي يحذر من العمليات العسكرية في ‫رفح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفيثس أن السيناريو الذي كان يخشاه منذ فترة طويلة يتكشف بسرعة مثيرة للقلق، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف سكان غزة -أي ما يزيد على مليون شخص- مكتظون في رفح، ينظرون إلى وجه الموت ليس لديهم سوى القليل من الطعام والرعاية الطبية، ولا يوجد أمامهم مكان آمن يذهبون إليه.

وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أن الموجودين في رفح، مثل جميع سكان غزة، ضحايا اعتداء لا مثيل له في كثافته ووحشيته ونطاقه، حيث أدت الحرب إلى مقتل أكثر من 28 ألف شخص -معظمهم من النساء والأطفال- في جميع أنحاء غزة، وفقاً لوزارة الصحة.

وأضاف غريفيثس أن العاملين في المجال الإنساني -ولأكثر من أربعة أشهر- واصلوا القيام بما هو شبه مستحيل لمساعدة المحتاجين، على الرغم من المخاطر التي يواجهونها هم أنفسهم والصدمات التي تعرضوا لها.

وأردف أن أي قدر من التفاني وحسن النية لن يكفي لإبقاء ملايين البشر على قيد الحياة، وتزويدهم بالطعام والحماية، بينما تتساقط القنابل وتنقطع المساعدات، بالإضافة إلى انتشار اليأس على نطاق واسع، وانهيار القانون والنظام، وتعليق تمويل الأونروا.

وأشار غريفيثس إلى إطلاق النار على العاملين في المجال الإنساني واحتجازهم تحت تهديد السلاح ومهاجمتهم وقتلهم مُذكّراً بتحذيره الذي كرره لأسابيع عن الحالة التي يرثى لها للاستجابة الإنسانية.