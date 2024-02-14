شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة تعرض لأول مرة.. "الشؤون الإسلامية" تدشن حملة "قلبك.. حياتك" والان نبدء بالتفاصيل

حملة "قلبك.. حياتك"

دشّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء الرابع من شهر شعبان ١٤٤٥هـ في ديوان الوزارة بالعاصمة الرياض، فعالية حملة ((قلبك..حياتك)) التي تنظمها جمعية مكافحة أمراض القلب (نبضات) بالشراكة مع الوزارة....pic.twitter.com/O0NGcoIEeS— وزارة الشؤون الإسلامية(@Saudi_Moia) دشّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء الرابع من شهر شعبان ١٤٤٥هـ في ديوان الوزارة بالعاصمة الرياض، فعالية حملة ((قلبك..حياتك)) التي تنظمها جمعية مكافحة أمراض القلب (نبضات) بالشراكة مع الوزارة.… pic.twitter.com/O0NGcoIEeS — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) February 14, 2024

تفاصيل فعالية حملة "قلبك.. حياتك"

الدمام - شريف احمد - دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فعالية حملة "قلبك.. حياتك".وتنظمها جمعية مكافحة أمراض القلب (نبضات) بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وتشارك فيها العربة المتنقلة المزودة بأحدث الأدوات والأجهزة الطبية المتطورة للفحص الشامل للأفراد، وكذلك عرض أجهزة تخطيط القلب الحديثة التي تعرض لأول مرة في المملكة.هذا إضافة إلى منظومة من القنوات التثقيفية والتوعوية المتمثلة في أجنحة متخصصة يتم من خلالها التثقيف والإرشاد حول الأنماط الصحية للحفاظ على قلب سليم وتجنب الأمراض.وكذلك إقامة عدد من المناشط الطبية والمجتمعية والمتمثلة في فحص العلامات الحيوية وتحاليل السكر والكوليسترول للموظفين وتزويدهم بالنتائج الفورية، وتخصيص أقسام معنية بعرض آخر ما توصلت له العلوم حول القلب وما يتصل فيه من أمراض وسبل وقاية.العربة تضم أيضا متحدثين من الممارسين الصحيين للإجابة على استفسارات الموظفين والموظفات، بالإضافة إلى توزيع عدد من الكتيبات والقصاصات المعنية بالقلب.ويأتي تنظيم الوزارة لهذه الفعالية في إطار الشراكات المجتمعية التي تقوم بها لتحقيق التكامل مع القطاعات المختلفة، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.