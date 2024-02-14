شكرا لقرائتكم خبر النائب العام: ضمانات فعالة لحماية المبلغين وأسرهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء سعود المعجب، أن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، يشتمل على ضمانات فعالة لحماية المبلغين والشهود وأسرهم.

ووجه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهده بمناسبة الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

وأشار إلى أن هذا النظام يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، مؤكدا أن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل جميع الإجراءات والتدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء، وجميع أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك.

وأضاف النائب العام أن صدور هذا النظام يأتي معززا لأهمية تطبيق الأنظمة بجدية من خلال تدابير فعالة، مما يعزز ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حس المسؤولية الوطنية لدى الأفراد.

ونوه بما توليه القيادة من عناية فائقة وتطوير مستمر للبيئة التشريعية في المملكة وجهودها الدؤوبة لتعزيز أعلى درجات الأمن والأمان في ظل ما تشهده المملكة من تطور ملحوظ في جميع الميادين، واعتبارها وجهة مميزة للاستقرار والاستثمار.

وأوضح المعجب أن الممارسات الفضلى لأوجه الحماية المنصوص عليها في النظام تؤكد اهتمام الدولة في صون إجراءات التقاضي من أي مؤثر ومراعاة سرية المتعاملين مع القضية في سبيل كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة الناجزة في القضايا المنظورة كافة، لدى الجهات الأمنية أو القضائية وغيرها.

النظام الجديد: