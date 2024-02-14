شكرا لقرائتكم خبر غياب 3 جلسات يفقد العضوية الشرفية بمراكز أحياء مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفقد عضو المجلس الشرفي لمركز الحي عضويته إذا تغيب دون عذر مقبول عن حضور 3 جلسات متتالية أو 5 متقطعة، أو إذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الأساس، إذ تختار إدارة فرع الجمعية بديلا عنه من الأعضاء المسددين رسوم العضوية، وذلك حسب لائحة القواعد الجديدة المنظمة لأعمال مركز الحي بجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.

وأشارت اللائحة إلى أن مدة عضوية المجلس الشرفي لمركز الحي سنة ميلادية كاملة، تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين المجلس الشرقي لمركز الحي، وتجدد سنويا بحد أقصي 4 سنوات، بتحقق شروط اكتسابها، وبعد موافقة الجمعية على ذلك.

كما حددت شروطا لاختيار أعضاء المجلس من قبل فرع الجمعية، بأن يكون من سكان الحي كما يوضحه العنوان الوطني للعضو، وألا يقل عمره عن 18 عاما، وأن يكون من ذوي السمعة الحسنة، وأن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كذلك يجب أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا، إضافة إلى أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي وفق ما تقرره لوائح الجمعية، وأخيرا يكون له دور في خدمة المجتمع وقد سجل في المنصة الوطنية للتطوع.

مهام المجلس الشرفي لمركز الحي: