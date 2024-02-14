غياب 3 جلسات يفقد العضوية الشرفية بمراكز أحياء مكة

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وأشارت اللائحة إلى أن مدة عضوية المجلس الشرفي لمركز الحي سنة ميلادية كاملة، تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين المجلس الشرقي لمركز الحي، وتجدد سنويا بحد أقصي 4 سنوات، بتحقق شروط اكتسابها، وبعد موافقة الجمعية على ذلك.
كما حددت شروطا لاختيار أعضاء المجلس من قبل فرع الجمعية، بأن يكون من سكان الحي كما يوضحه العنوان الوطني للعضو، وألا يقل عمره عن 18 عاما، وأن يكون من ذوي السمعة الحسنة، وأن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كذلك يجب أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا، إضافة إلى أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي وفق ما تقرره لوائح الجمعية، وأخيرا يكون له دور في خدمة المجتمع وقد سجل في المنصة الوطنية للتطوع.
مهام المجلس الشرفي لمركز الحي:
- الإشراف على الأنشطة المقدمة وفق الاختصاصات المحددة باللائحة، وبما لا يتعارض مع صلاحيات مدير فرع الجمعية أو مدير المركز.
- مساعدة مدير المركز على تطوير أنشطة مركز الحي وفعالياته، والمساعدة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات المعتمدة من إدارة الجمعية.
- توفير الوسائل والطرق لتحفيز أهالي الحي وسكانه وكياناته، للإسهام في تحقيق أهداف الجمعية.
- تفعيل العلاقات الاجتماعية وتوثيق الصلات بين سكان الحي.
- غرس المحبة والإخلاص للحي، ورفع روح المواطنة لدى سكان الحي.
- تنمية وتطوير الحي والمحافظة على المنجزات.
- حث السكان على الاشتراك في لجان المركز وعضوية الجمعية العمومية بمختلف أنواعها.
- تبني القضايا المرفوعة من لجان المجلس، والإسهام في توفير حلول مناسبة لها.
- دعوة سكان الأحياء خلال مدير المركز للاجتماع في المناسبات المختلفة، وفق الأنظمة المرعية بالجمعية.
- تنمية موارد مركز الحي وجلب الدعم له واستدامة موارده، من العضويات والاستثمار الاجتماعي، ورعاية البرامج.
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