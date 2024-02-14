شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة عسير" تكرم مواطناً لإنقاذه نسراً مهدداً بالانقراض والان نبدء بالتفاصيل

حماية الحياة الفطرية

الدمام - شريف احمد - كرّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، أحد المواطنين تقديراً لجهوده في إنقاذ أحد النسور المهددة بالانقراض في محافظة تنومة، ورعايته وإعادته إلى بيئته الطبيعية.وأوضح مدير فرع الوزارة بعسير المهندس أحمد محمد بن مجثل، أن النسر يُعد نوعاً من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، وأن تكريم الناشط البيئي "سعد آل مداوي" يعزز دور منظومة البيئة والمياه والزراعة في تشجيع تلك الأعمال البيئية المميزة، والتأكيد على أهمية رفع الوعي والمسؤولية البيئية لدى الفرد والمجتمع، ما يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على هذه الأنواع وحمايته.عبر آل مداوي، عن فخره بالمشاركة في حماية الحياة الفطرية والإسهام في الحفاظ على التنوع الأحيائي بالمملكة، مؤكداً أن حماية الحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض هي مسؤولية الجميع، للحفاظ على التنوع البيولوجي بالمملكة.ويأتي تكريم آل مداوي على ضوء قيامه بتوثيق لحظة إنقاذه لنسر نادر مصاب من هجوم مجموعة من الكلاب، ومتابعة حالته حتى تمكن الطائر من استعادة قوته وإعادته لموئله الطبيعي.