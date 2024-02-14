شكرا لقرائتكم خبر كاوست تعزز بحوث نادي جدة لليخوت والمارينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أمس الأول، مع نادي جدة لليخوت والمارينا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مختلف الأنشطة وتبادل المعرفة في مجال البرامج التعليمية والأبحاث.

وقال نائب الرئيس لخدمات المجتمع في (كاوست) كريس سيلي «نحن سعداء جدا بفرص البحث والتعاون المجتمعي والاستمتاع بالمرافق الترفيهية في نادي جدة لليخوت، التي تعد خيارا ممتازا لمجتمعنا المتنامي وأسرهم، ونعتقد أن هذه الشراكة لن تعزز برامجنا البحثية والتعليمية فحسب، بل ستعزز أيضا الشعور بالانتماء بين مجتمعنا في كاوست والمجتمع الأوسع في المملكة».

من جانبه قال المدير العام لنادي جدة لليخوت والمارينا أوليفر ريس «يسعدنا أن نكون شركاء مع كاوست في هذه الاتفاقية لتبادل الخبرات والمعرفة في هذه الصناعة، وهذه لحظة محورية في رحلتنا ونتطلع إلى القيمة المضافة التي يمكننا جميعا تقديمها إلى مذكرة التفاهم هذه».