شكرا لقرائتكم خبر عن تعزز التحول الرقمي.. "الدفاع المدني" يقدم خدمات إلكترونية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت المديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر أعمال) عديدًا من الخدمات التي تتيح للمواطنين والمقيمين إتمام إجراءاتهم بيسر وسهولة.

ويأتي ذلك ضمن حلولها الرقمية للمستفيدين من الأفراد والمستثمرين دون الحاجة إلى مراجعة مقارها عبر بوابة "سلامة". خدمات التحول الرقمي "خدمة إصدار تقارير الزيارة الدورية لعقود الصيانة" لتتيح لشركات السلامة والمصاعد رفع تقارير الزيارة الدورية لعقود الصيانة المرتبطة بتراخيص عملائها.

إضافة إلى "خدمة إصدار ترخيص واحد لأكثر من نشاط للأنشطة المتجانسة"، وهي خدمة تتيح للمستثمر إصدار ترخيص الدفاع المدني لأكثر من نشاط في ترخيص واحد.

