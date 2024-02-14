شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 38 شخصا بتهمة قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة بمحمية الإمام تركي والان نبدء بالتفاصيل

الحياة الفطرية

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الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة حائل، قبضت على (38) مخالفاً لنظام البيئة لقطعهم المسيجات ودخول مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مؤكدةً أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى(10,000) ريال، وعقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.