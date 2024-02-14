شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة الصداقة بالشورى يبدأ زيارة إلى نيجيريا وبنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النيجيرية - البنينية في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة بالإنابة د. عبد الله بن حمد السلامة، زيارة رسمية إلى كلٍ من جمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية بنين.

وأكد رئيس وفد مجلس الشورى أن زيارة وفد المجلس إلى جمهوريتي نيجيريا وبنين، تأتي في إطار تعزيز التعاون في مجال العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمانات في جمهوريتي نيجيريا وبنين، وتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة.

جهود المجلس

وأشار السلامة إلى أهمية جهود المجلس الفاعلة فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية التي يعمل من خلالها على الحضور المثمر؛ نظرًا إلى ما لها من أهمية بالغة في تعزيز العلاقات البرلمانية والتعاون المشترك مع المجالس والبرلمانات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة، بما يخدم المصالح المشتركة.

ويضم الوفد عددًا من أعضاء مجلس الشورى وهم د. منصور المزروعي، ود. ناصر طيران، وم. نبيه البراهيم.