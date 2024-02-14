شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الأردن لدى المملكة يزور مهرجان زيتون الجوف الدولي والان نبدء بالتفاصيل

مهرجان زيتون الجوف

الدمام - شريف احمد - زار سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول، مهرجان زيتون الجوف الدولي السابع عشر.واطّلع على مناطق المهرجان المختلفة والمعارض المشاركة ومعروضات المزارعين والشركات الزراعية المحلية والدولية.واستمع سفير المملكة الأردنية الهاشمية، لشرح أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان المهندس عاطف بن محمد الشرعان، عن أركان وأقسام المهرجان، وعن آلية المشاركة بالمهرجان والاختبارات التي يمر من خلالها منتج المزارع، وعن العروض والفعاليات المصاحبة التي يقيمها المهرجان للزوار والأهالي.وأعرب عن سعادته بزيارة مهرجان زيتون الجوف الدولي السابع عشر، منوهاً بالتعاون التجاري المثمر بين البلدين، الذي من أحد ثماره مشاركة جناح مملكة الأردن بمعرض الزيتون بالمهرجان.