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شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب "تعليم الرياض" يحتفون بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتفت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بيوم التأسيس، من خلال إقامة الفعاليات والبرامج والعروض الشعبية المتنوعة من أزياء وأهازيج وأداء للعرضة.
وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الغالية وما تحمله من مشاعر المحبة والولاء لأئمة وملوك الدولة السعودية الذي أسهموا في بناء هذا الكيان العظيم.
فعاليات تاريخيةوأشار إلى أن خطة الاحتفاء تضمنت عدداً من الفعاليات التي تعبر عن الارتباط الوثيق بالقيادة عبر التاريخ.
وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الغالية وما تحمله من مشاعر المحبة والولاء لأئمة وملوك الدولة السعودية الذي أسهموا في بناء هذا الكيان العظيم.
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