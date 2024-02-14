اخبار السعوديه

طلاب "تعليم الرياض" يحتفون بيوم التأسيس

0 نشر
واس- الرياض 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب "تعليم الرياض" يحتفون بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بيوم التأسيس، من خلال إقامة الفعاليات والبرامج والعروض الشعبية المتنوعة من أزياء وأهازيج وأداء للعرضة.
وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الغالية وما تحمله من مشاعر المحبة والولاء لأئمة وملوك الدولة الذي أسهموا في بناء هذا الكيان العظيم.

أخبار متعلقة

 

عسير.. إحباط تهريب 115 كيلوجرامًا من القات المخدر
مخبأة في مركبة.. ضبط شخصين لترويجهما الإمفيتامين المخدر ببريدة

فعاليات تاريخية
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة وجّهت بتخصيص أسبوع للاحتفاء بذكرى يوم التأسيس من 1-5 شعبان 1445هـ.

وأشار إلى أن خطة الاحتفاء تضمنت عدداً من الفعاليات التي تعبر عن الارتباط الوثيق بالقيادة عبر التاريخ.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا