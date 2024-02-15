شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.ويشمل التنبيه الدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتبدأ الأمطار الساعة 21 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.