شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
ويشمل التنبيه الدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتبدأ الأمطار الساعة 21 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.
ويشمل التنبيه الدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتبدأ الأمطار الساعة 21 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.
الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الدوادمي #القويعية #عفيفللتفاصيل https://t.co/qdMKi5oQrq #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/9xeM99M2Iy— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الدوادمي #القويعية #عفيف— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 14, 2024
للتفاصيل https://t.co/qdMKi5oQrq #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/9xeM99M2Iy