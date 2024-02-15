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طقس الخميس.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
ويشمل التنبيه الدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتبدأ الأمطار الساعة 21 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.

الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الدوادمي #القويعية #عفيف

للتفاصيل https://t.co/qdMKi5oQrq #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/9xeM99M2Iy— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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