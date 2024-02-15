الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

وفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار في بعض المناطق. تشمل هذه المناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، والشرقية. أما في المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، فمن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها. يجب الانتباه إلى أن الرياح السطحية ستكون قوية وقد تؤثر على مدى الرؤية الأفقية في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وبالنسبة للبحر الأحمر، ستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية في الأجزاء الشمالية والوسطى، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية في الأجزاء الجنوبية. ستتراوح سرعة الرياح بين 15 و45 كم/ساعة، وقد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة في اتجاه مضيق باب المندب. مع ذلك، فمن المتوقع تشكل السحب الرعدية الممطرة وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين، وقد يصل ارتفاعها إلى أكثر من مترين.

أما على خليج عمان، فمن المتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كم/ساعة. ستتراوح ارتفاع الموج في هذه المنطقة من نصف متر إلى متر، وحالة البحر ستكون خفيفة الموج.