شكرا لمتابعة خبر عن المساحة الجيولوجية: رصد هزة أرضية وسط البحر الأحمر صباح اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية رصد صباح اليوم الخميس في الساعة 6:52:29 هزة أرضية وسط البحر الأحمر.

وأوضح طارق أبا الخيل، أن الهزة جاءت بقدر زلزالي بلغ 4.40 درجة على مقياس ريختر على عمق 32 كيلومترا.

وأضاف أبا الخيل بأن سبب هذا الزلزال يعود إلى الفالق الموجود في البحر الأحمر والذي يمثل الحد الغربي للصفيحة العربية وتباعدها عن الصفيحة الأفريقية، مؤكداً بأن الحدود السعودية لم تتأثر بهذه الهزة الأرضية.