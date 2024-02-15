شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، ولاية باجا كاليفورنيا سور في المكسيك.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 58 كيلومتراً من مدينة لوريتو الواقعة في الولاية، وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

