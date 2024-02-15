السعودية | 6 بنوك تعدم ديونا للأفراد بـ 4.4 مليار ريال خلال عام .. 60 % منها لـ “لراجحي”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 6 بنوك تعدم ديونا للأفراد بـ 4.4 مليار ريال خلال عام .. 60 % منها لـ “لراجحي” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت الديون المعدومة للأفراد لدى ست بنوك سعودية خلال 2023 بنسبة 12.4% إلى 4.4 مليار ريال مقابل 3.95 مليار ريال، ما رفع حصة الأفراد من الديون المعدومة (أفراد وشركات) إلى 56.3% مقابل 49.6% في 2022.

التقرير يشمل البنوك المتاحة بياناتها المالية على موقع “تداول” حتى الأن وهم: الجزيرة والسعودي الفرنسي والراجحي والبلاد والإنماء والأهلي.

ووفقا لوحدة التحليل المالي استند إلى البيانات المالية للبنوك، شكلت الديون المعدومة للأفراد لدى مصرف الراجحي حصة الأسد من الإجمالي بنحو 60% وقيمتها 2.7 مليار ريال، نظرا لضخامة محفظة قروض الأفراد لدى المصرف مع تركيزه بشكل أكبر على الأفراد في أعماله حيث يشكلون 72% من محفظة التمويل للمصرف بنهاية 2023.

فيما كان مصرف الإنماء الأكثر ارتفاعا في ديون الأفراد المعدومة بنسبة 506% لتصل إلى 604 مليون ريال، قد يكون نتيجة ارتفاع تمويل الأفراد الخاص بالبيع الأجل 100% من 3.5 مليار ريال إلى سبعة مليارات ريال.

وارتفعت الديون المعدومة للبنوك الست (شركات وأفراد) بشكل طفيف خلال 2023 لتصل إلى 8.11 مليار ريال، مقابل 8.07 مليار ريال خلال 2022 وفقا لـ “الاقتصادية”.

“الديون المعدومة” هي القروض التي يتعثر أصحابها لمدة طويلة أو يطلب أو يعلنون الإفلاس أو يطلب أصحابها من المحكمة الحماية من الدائنين، وهو ما يعني أنها مبالغ مستحقة للبنك أو الجهة الممولة من المدينيين الذين يصبح من المستحيل أن يوفوا بها، فتضطر الجهة الممولة إلى اعتبارها “ديونا معدومة”، ومن ثم يقوم بشطبها وترحيلها إلى قائمة الخسائر.

وتبلغ قيمة ديون الافراد المعدومة لدى بنك الجزيرة نحو 54.1 مليون ريال بنهاية 2023 بارتفاع 44% عن 2022.

جاء بنك البلاد في المرتبة الثالثة بعد الإنماء والجزيرة، مع نمو ديون الأفراد المعدومة 20% إلى نحو 109 مليار ريال.

ويأتي بنك السعودي الفرنسي أقل الارتفاعات بين البنوك الستة بنحو 0.3% على أساس سنوي لتبلغ ديون الافراد المعدومة 75.5 مليون ريال بنهاية العام الماضي مقارنة بنفس الفترة لعام 2022 البالغه 75.3 مليون ريال.

بينما سجل البنك الأهلي السعودي ،الأكبر في القطاع في معظم المؤشرات، تراجعا بنحو 0.3% لتبلغ 1.1 مليار ريال، مشكلة 26% من الإجمالي.