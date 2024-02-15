السعودية | مجلس شؤون الأسرة يختتم النسخة الثالثة من الحملة التوعوية “مالك حق”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اختتم مجلس شؤون الأسرة النسخة الثالثة من الحملة التوعوية “مالك حق”، والتي تأتي بدعم من برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية بالأسرة وتعزيز كيانها واستقرارها.

وكانت الحملة قد انطلقت مطلع شهر فبراير الجاري، واستمرت لمدة 14 يومًا بهدف رفع الوعي بأهمية مواجهة التنمر، والتعريف بأسبابه وآثاره على الفرد والأسرة والمجتمع، حيث شملت نشر عدد من المواد التثقيفية والأفلام التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات المرئية والإذاعية، إلى جانب الوسائل الإعلانية في المواقع الخارجية.

كما تضمنت الحملة – التي تأتي في إطار مبادرة الأسرة – عقد ورش عمل تدريبية لعدد من الفئات المستهدفة، في مدن: الرياض، جدة، الخبر، بريدة، وخميس مشيط، حيث شارك الأطفال من كافة مراحل التعليم العام، الحكومي، والخاص بمساريه الأهلي والعالمي، في الورش الحضورية بهدف تعليمهم أساليب وطرق التصدي للتنمر، وذلك من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة، باستخدام مختلف الوسائل التعليمية.

وشارك أولياء الأمور والتربويون والمعلمون في ورش العمل المرئية (عن بعد)، والتي اتسمت بالتفاعل المثمر والمشاركات الإثرائية، عن طريق الأسئلة الاستطلاعية والمداخلات المباشرة.

وقد بلغ العدد الإجمالي لورش العمل 9 ورش، تجاوز عدد المستفيدين منها 720 شخصًا.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من حملة “مالك حق” قد انطلقت عام 2021، وتميزت النسخة الثانية عام 2022 بعقد منتدى “معًا ضد التنمر”، وقد شهدت النسخة الثالثة مشاركة واسعة وتفاعلًا كبيرًا من الجهات ذات العلاقة والشركاء الذين تجاوز عددهم 50 جهة وشريكًا من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.

ويسعى مجلس شؤون الأسرة إلى تجسيد رؤيته في “تمكين الأسرة، وتعزيز دورها في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي وفق رؤية المملكة 2030″.

وتحقيق رسالة الاستراتيجية الوطنية للأسرة عبر ” تمكين الأسرة – في بيئة تنعم بالأمن والعدل والرخاء – من اكتساب المهارات اللازمة لإدارة حياتهم، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وتوسيع فرص تحقيقهم لأفضل نتائج الثروة البشرية”