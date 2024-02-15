انت الان تتابع "أبو الغيط" يدعو الجامعة العربية لوضع خطة عاجلة للاستجابة الإنسانية في فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 فبراير 2024, 3:41 مساءً

دعا الأمينُ العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم "الخميس"، مجلسَ الجامعة؛ لوضع خطة عمل عاجلة ذات أفق زمني محدّد لتنفيذ مضمون وثيقة للاستجابة الإنسانية تقدمت بها فلسطين. وأوضح "أبو الغيط" خلال اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين للجامعة العربية، أن الوثيقة تشمل مجالات إنسانية واجتماعية واقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهدف إلى خفض المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني. وينعقد اجتماع الجامعة بطلب من فلسطين في ظلّ تدهور الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح ومخيماتها.

كانت هذه تفاصيل خبر "أبو الغيط" يدعو الجامعة العربية لوضع خطة عاجلة للاستجابة الإنسانية في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.