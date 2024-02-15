رجل يكشف عن ردة فعل زوجته الأولى بعد زواجه الثاني ويسأل رواد المنصات عن حل لأمره

كشف رجل عن ردة فعل زوجته الأولى بعد زواجه من امرأة ثانية، حيث أكد أنها لا تزال غاضبة رغم مرور ثلاث سنوات على زواجه الثاني. وقد تم تداول رسالة للرجل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار فيها إلى أنه قرر الزواج من امرأة ثانية، على الرغم من أن زوجته الأولى لم تقصر معه في أي شيء. ومنذ زواجه الثاني، رفضت زوجته الأولى الاقتراب منه وأبدت غضبها.

وأكد الرجل أن زوجته الأولى أخبرته بأنها تعيش معه من أجل ابنهما فقط، وعندما حاول التحدث معها بشأن الأمر، أجابته بكلمات حادة قائلة: “أنت تزوجت الثانية وما فيني قصور، والآن بخليك تعيش القصور بحذافيره”. وعلى الرغم من محاولاته لإقناعها أن زواجه الثاني حق شرعي ولا يعني قصوراً فيها، إلا أنها تصر على موقفها.

الرجل أوضح أنه لا يرغب في طلاق زوجته الأولى، حيث يحبها وكان عمه أوصاه بالاهتمام بها. وأعرب عن تأثره بتغير سلوكها بعد زواجه الثاني. قدم الرجل الهدايا والمال لإرضاء زوجته الأولى وعرض عليها طلاق زوجته الثانية، لكنها رفضت العرض وقالت: “طلقتها أو ما طلقتها طابت نفسي منك”. ويبحث الرجل عن طرق لإرضاء زوجته الأولى واستعادة العلاقة السابقة، ويطرح تساؤلات حول الخطوات التي يمكنه اتخاذها لتحقيق ذلك.