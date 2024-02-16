شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج والعمرة.. نصائح مهمة لأداء المناسك بسهولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نصحت وزارة الحج والعمرة بالحصول على تصريح العمرة بشكل مسبق، مؤكدة أن ذلك يوفر خيارات مرنة لتفادي الزحام، ويضمن فرصة لأداءالمناسك بطمأنينة.

ووجهت الوزارة عبر حسابها على تطبيق إكس، عدة نصائح للمعتمرين لأداء المناسك بكل يسر وسهولة. نصائح وزارة الحج والعمرة - تجنب أوقات الازدحام.

- الالتزام بالوقت المحدد.

- إبراز التصريح عند الوصول.

- في حال التأخير، يمكنك إلغاء التصريح من تطبيق "نسك" والحصول على آخر.