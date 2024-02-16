شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى قوى الأمن.. جراحة نادرة لسيدة تعاني متلازمة "كليبل فايل" والان نبدء بالتفاصيل

3 أقسام جراحية

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمستشفى قوى الأمن بالرياض في إجراء عملية جراحية نادرة جدًا ومعقدة لسيدة في عمر 50 عامًا، تعاني آلامًا في الرقبة، وضعفًا مع شد في الأطراف.وأوضح رئيس الفريق الطبي المعالج رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري د. أحمد الزهراني، أن المريضة كانت تعاني المتلازمة الجينية "كليبل فايل" مسببة ضغطًا شديدًا واختناقًا على جذع الدماغ والحبل الشوكي في منطقة التقاء الجمجمة مع الرقبة، ما يفسر ضعف وشد الأطراف.وأضاف الزهراني أنه بعد تشخيص الحالة، اتُخذ القرار الطبي بحاجة المريضة إلى إجراء جراحة دقيقة ونادرة يشارك فيها 3 أقسام جراحية متخصصة من جراحة المخ والأعصاب وقاع الجمجمة، وجراحة العمود الفقري، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وتخدير الأمراض العصبية.وجرت العملية بنجاح، فأزيل الضغط عن جذع الدماغ والحبل الشوكي بالمنظار من خلال الأنف، وتثبيت فقرات الرقبة بالجمجمة من الخلف مع إزالة الضغط.ويأتي هذا الإنجاز الطبي امتدادًا للعديد من الإنجازات التي حققتها الخدمات الطبية في وزارة الداخلية من خلال مستشفياتها، وذلك بفضل الكفاءات الوطنية المتميزة والتجهيزات التي تضاهي أحدث المراكز الطبية العالمية المتخصصة.