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طقس الجمعة.. أمطار خفيفة ومتوسطة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متباينة الشدة اليوم الجمعة على المنطقة الشرقية، تتنوع بين أمطار خفيفة ومتوسطة.
وتوقع المركز هطول أمطار خفيفة على الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، تبدأ الساعة 10 صباحًا، حتى 10 مساء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

الإنذار البرتقالي -#منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0
للتفاصيل https://t.co/TokV5S2yI3 #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/7JAOSA613b— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

أمطار متوسطة

كما تشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف أمطارًا متوسطة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 2 عصر اليوم الجمعة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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