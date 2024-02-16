شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أمطار خفيفة ومتوسطة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متوسطة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متباينة الشدة اليوم الجمعة على المنطقة الشرقية، تتنوع بين أمطار خفيفة ومتوسطة.وتوقع المركز هطول أمطار خفيفة على الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، تبدأ الساعة 10 صباحًا، حتى 10 مساء.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.كما تشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف أمطارًا متوسطة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وتستمر الظاهرة حتى الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 2 عصر اليوم الجمعة.