شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أصفر.. "الأرصاد" يحذر من طقس الرياض والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أصفر على منطقة الرياض، مبينًا أنها تمر اليوم بطقس متقلب.ويستمر توقيت الإنذار حتى الثامنة من مساء اليوم الجمعة.وتشمل التأثيرات المصاحبة، أتربة مثارة ورياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، متوسطة إلى غزيرة.وتصاحب الأمطار زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، بينما تكون متوسطة في مجملها على مناطق جازان، عسير، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية.في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية.