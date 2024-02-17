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سيول قوية تجرف عدداً من المركبات شمال الرياض .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تسببت سيول قوية اجتاحت كل شمال الرياض في جرف عدد من المركبات المتوقفة ، بالإضافة إلى احتجاز المركبات الأخرى .

وأظهر مقطع فيديو متداول اندفاع مياه السيول وانحدارها بقوة بين الحفنة والطوقي شمال الرياض ، ما أدى لجرف عدد من السيارات المتوقفة على جانبي الطريق .

كما رصد الفيديو أيضاً احتجاز أشخاص داخل مركباتهم التي توقفت على جانبي الطرق بعدما حاصرتها مياه السيول من جميع النواحي .

وفي وقت سابق ، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس ، موضحاً هطول أمطار غزيرة ، تساقط البرد وجريان السيول ، بالإضافة إلى ضباب كثيف قد يتسبب في تدني مدى الرؤية على أجزاء متفرقة من المملكة .

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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