مصر تؤكد موقفها بشأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 فبراير 2024, 9:04 مساءً

نفت مصر بصورة قاطعة قيامها بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسرياً بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع. وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها اليوم "إن موقف مصر حاسم منذ بدء العدوان ويقضي بالرفض التام الذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصاً للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصري". وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية ضياء رشوان، إلى تداول بعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحاً أن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.

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