انت الان تتابع دوري روشن السعودي للمحترفين: النصر في مواجهة الفتح والحزم أمام الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 فبراير 2024, 9:54 مساءً

تستكمل اليوم السبت باقي مباريات الجولة الـ20 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تقام مباراتان حيث تقام على النحو التالي: الحزم - الفيحاء تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الحزم في مدينة الرس. يدخل الحزم المباراة وهو بالمركز الـ18 (الأخير) ولديه 13 نقطة، بينما يشارك الفيحاء باللقاء وهو يمتلك 14 نقطة ويحتل المركز الـ19. الحزم - الفيحاء النصر - الفتح ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك. يشارك النصر باللقاء وهو وصيف الدوري السعودي ويمتلك 46 نقطة، في حين يدخل الفتح المباراة وهو بالمركز السابع ولديه 29 نقطة. النصر - الفتح

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